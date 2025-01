Copinha: confira os 16 clubes que avançaram à 3ª fase nesta segunda-feira (13)

No último jogo da segunda fase da Copinha, o Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do Flamengo. Nesta segunda-feira (13), o Massa Bruta fez 3 a 1 e eliminou o time carioca da competição.

No total, mais 16 clubes avançaram à terceira fase, nas partidas disputadas nesta segunda-feira (13). Além do Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Vasco também conseguiram a classificação.

Campeão de duas das últimas três edições, o Palmeiras sofreu mais do que o esperado, mas manteve os 100% de aproveitamento na competição, bateu o Referência e segue rumo ao tricampeonato.

Maior campeão do torneio, o Corinthians também passou sufoco, mas venceu o Falcon e conseguiu avançar para a terceira fase.

A terceira fase da competição começa já nesta terça-feira (14), com jogos já às 11h, e tem sequência na quarta-feira (15).

Copinha - resultados desta segunda-feira (13)

Ibrachina FC 2 x 0 Barra

Goiás 1 (5) x (4) 1 Vitória da Conquista (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Grêmio 1 x 0 Marcílio Dias

Sport 0 (5) x (4) 0 Oeste (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Flamengo-SP 1 x 0 Náutico

XV de Piracicaba 0 x 4 Ceará

América-MG 1 (1) x (3) 1 Fortaleza (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

CA Juventus 0 x 1 Vasco

Santo André 0 x 1 Vila Nova

Ituano 0 (16) x (15) 0 Sfera (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Zumbi 1 x 0 União Suzano

Palmeiras 2 x 1 Referência

Falcon 0 x 1 Corinthians

Audax-SP 0 (4) x (1) 0 Votoraty (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Novorizontino 0 x 2 Athletico-PR

Red Bull Bragantino 3 x 1 Flamengo