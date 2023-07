Está tudo pronto para a Copa do Mundo Feminina 2023 começar. O torneio terá início nesta quinta-feira, a partir das 4h (de Brasília), com Nova Zelândia e Noruega. Em entrevista exclusiva para a Conmebol, a zagueira Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira, falou sobre a ascensão e a importância do futebol feminino.