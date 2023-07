Tudo começa numa quadra qualquer, com uma bola no pé e um sonho no coração. Não importa quais sejam os desafios, elas encaram de frente, superam as adversidades e lutam para escrever seus nomes na história do esporte. E com esse espírito desbravador, desejando quebrar barreiras, que tantas meninas espalhadas pelo Brasil se espelham nas jogadoras convocadas pela técnica Pia Sundhage para o torneio sediado na Austrália e Nova Zelândia.