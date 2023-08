A seleção da Jamaica vive um momento histórico na Copa do Mundo Feminina, que pela primeira vez se classificaram para a fase eliminatória do torneio, após eliminar a Seleção Brasileira no empate em 0 a 0. A equipe que não obteve nenhum apoio financeiro da federação jamaicana para a viagem para os países sedes da Copa, contou com o apoio inusitado da filha de um dos grandes ídolos do país, Bob Marley.