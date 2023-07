O QUE VEM POR AÍ?

A seleção suíça estreou no Mundial com vitória por 2 a 0 diante de Filipinas e lidera o grupo ao lado da Nova Zelândia. Sob o comando da treinadora Inka Grings, a equipe busca impor seu ritmo e estilo de jogo contando com jogadoras talentosas, como a habilidosa Ramona Bachmann e a jovem promessa Alisha Lehmann, a Suíça almeja alcançar voos ainda mais altos na Copa do Mundo Feminina, em busca de deixar sua marca e avançar nas etapas decisivas do torneio.



