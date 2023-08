CONFIRA A CAMPANHA DA ESPANHA NA COPA DO MUNDO FEMININA 2023



A estreia da Espanha, no dia 21 de junho, mostrou que a campanha seria digna de favoritismo. A seleção espanhola venceu a Costa Rica por 3 a 0, mas viu o Japão, adversário direto, ser superior e ganhar da Zâmbia por 5 a 0. Na segunda rodada, as zambianas, novamente, não tomaram ciência do adversário e perderam por 5 a 0 para a Espanha. Na terceira e última rodada, as espanholas saíram derrotadas por 4 a 0 para o Japão e garantiram o segundo lugar do grupo C.