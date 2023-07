DUELO TENSO E ELIMINAÇÃO DOÍDA

A Copa do Mundo de 2019 foi disputada na França, que foi adversária do Brasil logo na abertura do mata-mata. No confronto das oitavas de final, as francesas saíram na frente com gol de Valérie Gauvin, no início do segundo tempo. A Seleção, então comandada pelo técnico Vadão, falecido em 2020, buscou o empate com Thaísa.