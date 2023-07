BICAMPEÃ DO MUNDO: 2015 e 2019

A trajetória de Megan Rapinoe pela seleção dos EUA foi marcada pela presença em três finais e dois títulos conquistados. Na Copa do Mundo de 2015, disputada no Canadá, goleada por 5 a 2 sobre o Japão. Quatro anos depois, em 2019, Rapinoe se consagrou bicampeã do torneio com sua seleção, além de ter feito história na competição ao marcar seis gols (um destes, na final contra a Holanda) e ter sido eleita a craque do Mundial.