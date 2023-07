A meio-campista Ary Borges foi responsável por marcar três gols do Brasil na vitória por 4 a 0 sobre o Panamá, na estreia da seleção na Copa do Mundo Feminina de 2023, nesta segunda-feira (24). Desde o começo deste ano, a jogadora de 23 anos atua no Racing Louisville, time dos Estados Unidos fundado em 2019.