A expectativa dos brasileiros com a estreia da Seleção na Copa do Mundo Feminina está alta, e a prova é que o assunto dominou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (24). O Brasil enfrenta o Panamá no Hindmarsh Stadium, em Hindmarsh, na Austrália, e os seis tópicos mais comentados do Twitter às vésperas da partida já estavam relacionados ao jogo.