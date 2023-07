A meio-campista Ary Borges foi responsável por marcar os três primeiros gols da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina, em duelo com o Panamá, no Hindmarsh Stadium, na Austrália, na manhã desta segunda-feira (24). A atleta tem uma história curiosa: ela só conheceu os pais aos 10 anos de idade. Natural de São Luís, no Maranhão, a jogadora foi criada pela avó.