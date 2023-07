Aos 37 anos, Marta segue sendo a principal referência da Seleção Brasileira feminina. Presente na lista de convocadas por Pia Sunghage para mais uma Copa do Mundo, a camisa 10, expoente de uma geração histórica para a modalidade no país, terá provavelmente a última chance de conquistar o inédito título. Esta será a 6ª participação da atleta na competição, que este ano será realizada na Austrália e na Nova Zelândia.



Natural de Alagoas, Marta soma 17 gols em Mundiais. Desde que fez sua estreia como profissional, em 2000, a jogadora participou de cinco Copas do Mundo, deixando sua marca em cada uma delas. Atualmente no Orlando Pride (EUA), a alagoana soma 483 jogos disputados na carreira, tendo anotado 293 gols. Números que levaram a camisa 10 a vencer seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo.



