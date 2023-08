O QUE VEM POR AÍ?

A seleção japonesa chega às oitavas de final com uma campanha brilhante na fase de grupos. Mostrando sua habilidade técnica e disciplina tática, Japão conquistou três vitórias em três jogos da fase de grupo e se colocou entre as mais fortes da competição. Sob a orientação do treinador Futoshi Ikeda, a equipe está determinada a manter sua trajetória vitoriosa no torneio, buscando mais uma grande atuação para superar a Noruega e avançar para as quartas de final.



