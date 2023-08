SUÉCIA X ESTADOS UNIDOS: DUELO DE PESO

O jogo entre Suécia e Estados Unidos talvez seja o mais aguardado desta fase. As equipes, potências do futebol feminino, se enfrentam às 6h (de Brasília) no domingo, em Melbourne. As suecas estão 100% na competição e passaram vencendo África do Sul, Itália e Argentina. Já as norte-americanas, atuais campeãs do mundo, passaram em segundo lugar do grupo, com apenas uma vitória e dois empates, desempenho aquém do esperado das tetracampeãs.