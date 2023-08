NA ILHA DA RELEVÂNCIA

A melhor geração de todos os tempos da seleção feminina da Espanha tem tudo para fazer um mata-mata consistente e levar o título mundial pela primeira vez. O caminho poderia ser mais fácil, porém, a Roja terminou em segundo no grupo C. Após dois jogos tranquilos, vencendo Costa Rica e Zâmbia, a equipe decidiu a liderança do grupo contra o Japão e teve mais posse de bola, mas sofreu um 4 a 0 somente em gols de contra-ataque. As principais apostas fica por conta de Alexia Putellas, duas vezes melhor do mundo, e Jennifer Hermoso, que já marcou duas vezes nesta competição.