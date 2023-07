Com o 2 a 0 no placar, as americanas seguiram dominando o jogo. O Vietnã não mostrou força física para atacar, perdendo quase todas as bolas no último terço e seguindo sem finalizar. Seria injusto se as americanas terminassem o jogo sem balançar as redes novamente, o que viria a acontecer em nova jogada partindo dos pés de Sophia Smith. A jovem de 22 anos mostrou personalidade e inteligência para ganhar da marcação, antecipar a saída da arqueira oponente e deixar Lindsey Horan com gol livre. Domínio justificado com gols e atuação consistente na estreia das favoritas ao título.