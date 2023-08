A seleção sul-africana entra nas oitavas de final com uma mentalidade confiante, mesmo enfrentando adversários fortes na fase de grupos. A África do Sul garantiu a vaga na segunda colocação do Grupo G, com quatro pontos, atrás da Suécia, uma das mais fortes da competição. As jogadoras sul-africanas estão preparadas para encararem a desafiadora Holanda e buscarem a vitória que garantirá a continuidade na Copa do Mundo Feminina.