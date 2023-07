Com o triunfo, a Holanda foi a três pontos e igualou os Estados Unidos no quesito, mas ficou em segundo devido ao saldo de gols, já que os EUA bateram com facilidade o Vietnã por 3 a 0. Já a equipe de Portugal ficou na terceira colocação, com zero pontos, mas -1 de saldo, sendo dois a mais do que as vietnamitas, que seguram a lanterna.