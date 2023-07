Com o resultado, o Grêmio chegou aos 29 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, ficando atrás apenas do líder Botafogo. Já o Galo de Felipão, que chegou à sua oitava partida sem vencer na temporada, sendo sete com o atual treinador, está com 21 pontos e caiu na classificação, ficando na 13ª posição. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo acima.