!LUZ NO FIM DO TÚNEL! Depois do segundo gol zambiano, a Costa Rica melhorou no jogo e já fazia por merecer o gol de descontos no fim do primeiro tempo. E ele veio aos dois minutos da segunda etapa. Em levantamento de escanteio, Coto subiu na marca do pênalti e cabeceou para o alto. Valeria Gutiérrez cabeceou para o meio, ganhando da goleira africana, e Valeria Herrera completou para o fundo das redes.