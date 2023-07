Furacão viaja até a altitude de de La Paz (BOL)

Bolívar x Athletico-PR: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Na altitude de La Paz, na Bolívia, o Bolívar recebe o Athletico-PR, às 21h, nesta terça-feira (1), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida de volta está marcada para o dia 8 de agosto.

O time paranaense avançou em primeiro no Grupo G, enquanto os bolivianos terminaram a fase de grupos em segundo lugar, no Grupo C.

Odds e Estatísticas

Bolívar e Athletico-PR se enfrentaram apenas duas vezes na história da Libertadores, e foi em 2002. O primeiro jogo terminou 2 a 1 para os bolivianos e, o segundo, um empate por 5 a 5. Na ocasião, o time paranaense goleava por 5 a 1 e cedeu o empate ao adversário.

Confira as odds até o momento: Bolívar (1.85 - Empate (3.60) - Athletico-PR (4.30).

*as odds podem mudar

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram os mandates como grandes favoritos para a partida na Bolívia. A vitória do Bolívar está pagando 1.85, com o empate em 3.60. A vitória do time brasileiro paga, até o momento, 4.30.

Nossa dica de segurança é aproveitar os Pre-packs da Lance! Betting e apostar que ambos os times vão fazer gols e o jogo terminará com mais de 2,5 gols. Essa aposta turbinada está com as odds batendo 2.33 até o momento.

Momentos das equipes

O Athletico-PR fez uma boa campanha na fase de grupos do torneio continental. Em seis partidas disputadas, venceu quatro, empatou uma e perdeu outra, avançando em primeiro lugar de sua chave, com 14 pontos.

No Campeonato Brasileiro, atualmente, ocupa a sétima posição, com 27 pontos.

O Bolívar esteve no grupo do Palmeiras, avançando em segundo lugar, atrás do time brasileiro. Foram 12 pontos somados, sendo quatro vitórias e duas derrotas, uma campanha parecida com a do Furacão.

Informações do jogo

Bolívar x Athletico-PR

Data e horário: 1º/08/2023, às 21h

Local: Hernando Siles, La Paz