Equipes se enfrentam na Neo Química Arena, nesta terça-feira (1º), às 21h30

Corinthians x Newell’s Old Boys: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

O Corinthians recebe o Newell's Old boys na Neo Química Arena, na terça-feira (1º), às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O decisivo duelo da volta está marcado para o dia 8 agosto, na Argentina.

O Timão chegou nas oitavas da Sul-Americana após vencer duas vezes o Universitario-PER nos playoffs; já o Newll's se classificou via fase de grupos da Sula, líder do Grupo E.

Odds e Estatísticas

Com apenas um duelo entre as duas equipes, o único confronto entre brasileiros e argentinos aconteceu em 17 de março de 1956, há 67 anos, e teve vitória do Corinthians por 2 a 1. Os gols corintianos foram marcados por Luizinho e Jansen. As odds são: Corinthians (1.93) - Empate (2.10) - Newll's Old Boys (4.40).

Dica de aposta

Na Lance!Betting, as odds mostram os paulistas como grandes favoritos para a partida em casa. A vitória do Timão está pagando 1.93, com o empate em 3.10. A vitória do time argentino paga, até o momento, 4.40 (as odds podem mudar).

Nossa dica de segurança é apostar na vitória do Corinthians com mais de 2,5 gols na partida.

Momentos das equipes

Apesar de estar apenas na 14º colocação do Brasileirão, o Corinthians teve uma semana satisfatória. Foram dois triunfos em casa: o primeiro na terça-feira (25), no 2 a 1 sobre o São Paulo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil; no sábado (29), bateu o Vasco por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

O Newell's Old Boys venceu cinco dos seis jogos disputados na fase de grupos da competição continental, alcançando 16 pontos. Foram 11 gols marcados e quatro sofridos.

Informações do jogo

Corinthians x Newell's Old Boys

Data e horário: 1/8/2023, às 21h30

Local: Neo Química Arena