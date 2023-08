Com 3 a 0 no placar, a França 'tirou o pé' do acelerador no segundo tempo e cadenciou o jogo, dando mais oportunidade para Marrocos desenvolver um pouco mais do futebol. Mas o placar foi ampliado com mais um gol de Le Sommer, aos 24 minutos. A maior artilheira da história da seleção francesa feminina marcou, de cabeça, após Becho receber lançamento de Karchaoui e cruzar para a área, na segunda trave.