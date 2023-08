Na época, Flamengo e Olimpia se enfrentaram pelas quartas de final do torneio continental. No jogo de ida, em Assunção, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1, com dois gols de Gabigol. Na partida de volta, no Mané Garrincha, o Fla goleou o adversário por 5 a 1, e Gabi estufou as redes duas vezes.