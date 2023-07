Formada em Educação Física, Edina começou sua carreira no basquete como ala-armadora e fez o curso de arbitragem no final de 1999 e, na época, se revezava entre arbitrar partidas de futebol amador e o trabalho em um viveiro de mudas de plantas. Após a graduação, em 2001, ela deixou o emprego no viveiro e passou a trabalhar na Liga de Futebol do Paraná.