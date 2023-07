A Copa do Mundo Feminina começa na madrugada desta quinta-feira (20), com a partida de abertura entre Nova Zelândia e Noruega, às 4h (de Brasília), no estádio Eden Park, em Auckland. Dessa maneira, a Globo definiu quem serão os narradores e comentaristas para os primeiros jogos que a emissora vai transmitir.