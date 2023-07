A Seleção Brasileira acabou sendo derrotada pela França na manhã deste sábado, em jogo válido pela Copa do Mundo Feminina. Aos 17 minutos, Le Sommer abriu o placar para as europeias; Debinha empatou no começo do segundo tempo, mas no fim, a capitã Wendie Renard marcou de cabeça para decidir o confronto. Após o jogo, a autora do gol brasileiro afirmou ter acontecido uma falta de atenção no lance decisivo.