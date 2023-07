O principal desejo do Peixe no início da janela era contratar os meio-campistas Zalazar, Bruno Henrique e Roberto Pereyra. O uruguaio foi vendido ao Braga, de Portugal, enquanto o volante ex-Palmeiras acertou com o Internacional, e o argentino — sem clube — ainda não tomou uma decisão. Junior Alonso, do Krasnodar, também está no radar.