!NA VELOCIDADE! O primeiro lance de perigo da África do Sul aconteceu logo depois do gol. Thembi Kgatlana fez o facão em contra-ataque e recebeu lindo passe de Seoposenwe. A rápida atacante ameaçou o chute e deixou van der Gragt para trás. No segundo momento, bateu firme com a perna direita, obrigando Daphne van Domselaar a saltar para tocar com a ponta dos dedos e evitar o gol.