!FECHANDO A CONTA! Depois de um segundo tempo agitado, as japonesas conseguiram matar a partida. E tinha que ser nos pés dela. Aoba Fujino achou um passe açucarado no corredor esquerdo para a artilheira da Copa do Mundo, Hinata Miyazawa. Com muita frieza, a camisa 7, que já havia participado da construção dos outros dois gols, mostrou faro bater no cantinho, garantindo o Japão nas quartas de final e se isolando na artilharia da competição com cinco tentos em quatro jogos.