As disputas foram em horário simultâneos, às 7h (de Brasília). Líder com seis pontos, a Colômbia encarou Marrocos e foi derrotada por 1 a 0, com gol de Lahmari, perdendo a invencibilidade, e com as marroquinas avançando às oitavas de final pela primeira vez. No outro jogo, a grande surpresa. A Alemanha entrou em campo contra a Coreia do Sul, que ainda não havia pontuado, e tropeçou com um empate em 1 a 1, ficando com quatro pontos e o terceiro lugar. As alemãs eram uma das grandes favoritas ao título junto com Estados Unidos, França e Suécia.



