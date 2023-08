Em dia de zebra, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos, nesta quinta-feira (3). A seleção bicampeã mundial empatou em 1 a 1 com a Coreia do Sul e viu o Marrocos vencer a Colômbia por 1 a 0, fazendo com que as alemãs ficassem em terceiro no grupo H. Essa é a primeira vez que a seleção feminina ficou fora das eliminatórias da Copa.