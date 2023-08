As colombianas entraram em campo às 5h (de Brasília) e, em uma partida difícil, venceram a Jamaica por 1 a 0, com gol de Catalina Usme. Na outra partida do dia, as francesas encararam as marroquinas às 8h (de Brasília) e precisaram apenas de 23 minutos para abrirem 3 a 0 e garantirem a vaga na próxima fase. Na segunda etapa, Le Sommer ampliou para 4 a 0.



