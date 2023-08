CONTO DE FADAS

A seleção da Austrália vem surpreendendo fase após fase, lotando estádios do país e chegando cada vez mais longe em busca de completar uma história que vai se construindo com a possibilidade do primeiro título, ainda em casa. Na fase de grupos, a equipe venceu a Irlanda de Katie McCabe na estreia por 1 a 0, mas acabou sofrendo um revés para a Nigéria por 3 a 2. Na última rodada, pressionadas pela vitória, as Matildas venceram o Canadá por 4 a 0 e eliminaram a seleção de Christine Sinclair. No mata-mata, um triunfo consistente por 2 a 0 sobre a Dinamarca deu confiança à equipe de Tony Gustavsson, que levou a equipe às quartas. No quinto jogo, duelo emocionante contra a França, que terminou em vitória na disputa de pênaltis após empate sem gols no tempo normal.