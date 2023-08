City x Sevilla: odds, estatísticas e informações da final da Supercopa da UEFA

Abrindo a temporada continental europeia, a Supercopa da UEFA decidirá quem será coroado como o rei do velho continente. Neste ano, os dois postulantes ao título são o Manchester City, da Inglaterra, e o Sevilla, da Espanha. Os times se enfrentam às 16h desta quarta-feira (16), no estádio Karaiskakis, na Grécia. De olho nas odds, a vitória do City marca 1.41, com o empate em 4.70 e a vitória do Sevilla em 8.50