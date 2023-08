Por sua vez, a Dinamarca se classificou para o mata-mata na segunda posição do Grupo D, perdendo apenas para a Inglaterra. As dinamarquesas fizeram o dever de casa ao vencerem a China por 1 a 0 e o Haiti por 2 a 0. A equipe nórdica conta com Pernille Harder, jogadora do Chelsea, que figura entre as melhores do mundo.