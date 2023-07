O torneio High Stakes de boxe de celebridades, realizado no último final de semana em Dublin, na Irlanda, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e os acontecimentos ainda repercutem. Em entrevista ao canal "Boxing Social", do "YouTube", o promotor de boxe Eddie Hearn, presidente da "Matchroom Sport", criticou a postura da americana Daniella Hemsley, que exibiu os seios no meio do ringue para celebrar a vitória.