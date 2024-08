Palmeiras x Flamengo: Abel Ferreira tem histórico de reclamações contra árbitro escalado para Copa do Brasil

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 15:47 • São Paulo (SP)

Anderson Daronco será o responsável por apitar o duelo entre Palmeiras e Flamengo, na próxima quarta-feira (7), no Allianz Parque, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

No último mês, Abel Ferreira questionou as decisões do árbitro na derrota para o Botafogo. De acordo com o português, Daronco não adotou o mesmo critério na marcação de faltas, o que na visão do treinador foi fundamental para o resultado negativo.

- Há erros que condicionam o desenrolar do jogo. Achei um jogo extremamente equilibrado. O detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. Há outros que eu não controlo. E eu pergunto: quais são os critérios? Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo - disse Abel Ferreira à época.

Após perder por 2 a 0 no Rio de Janeiro, o clube paulista precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para as penalidades.

Flamengo derrotou o Palmeiras na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Histórico do duelo entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram em 109 jogos na história, com 39 vitórias do Verdão, 33 empates e 37 vitórias do Rubro-Negro. No Allianz Parque, palco da decisão entre as equipes, o confronto é marcado pelo equilíbrio: são seis empates e dois triunfos para cada clube.