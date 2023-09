O técnico Sampaoli apostou no “trio de milhões” para formar o ataque do Rubro-Negro, com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Assim, o camisa 10 foi deslocado para atuar na ponta direita, exercendo uma função que não está acostumado. Sampaoli tirou Gabigol da área, minando a criação e poder de fogo, e apostou no drible e velocidade, características que não são o forte do centroavante.