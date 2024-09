Sorteio de sexta-feira define a ordem dos mandos de campo (Foto: Staff Images / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro • Atualizada em 18/09/2024 - 18:30

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data e o horário do sorteio que definirá os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O sorteio acontecerá nesta sexta-feira (20), às 14h (de Brasília), com transmissão pelo canal oficial da CBF no YouTube.

As semifinais vão ser disputadas entre Corinthians e Flamengo, de um lado da chave, e Atlético-MG contra o Vasco, do outro. Curiosamente, todos os quatro clubes já conquistaram o título da Copa do Brasil em edições anteriores, o que promete confrontos de alto nível.

As datas-base previstas para os jogos de ida e volta das semifinais são 2 e 17 de outubro, respectivamente. Esses encontros definirão quem avançará para a final do torneio, que tradicionalmente é disputada em formato de ida e volta.

Os dois jogos decisivos estão marcados para os dias 3 e 10 de novembro, dois domingos. O campeão, além do título, assegura vaga direta para a Copa Libertadores de 2025.