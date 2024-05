CBF divulga áudio do VAR da partida entre Vasco e Fortaleza: ‘É na mão’

Léo Jardim defendeu a cobrança de Kervin (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 11:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na madrugada desta terça-feira (22), o áudio das análises do VAR na partida entre Vasco e Fortaleza, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Durante o confronto, disputado em São januário, Wilton Pereira Sampaio foi chamado duas vezes para rever possíveis lances de pênanlti.

PÊNALTI PARA O VASCO

O atacante Marinho, no primeiro tempo do duelo, tentou afastar um cruzamento dentro da área, mas acabou desviando a bola com o braço esquerdo. Após a consulta, Wilton Perereira Sampaio assinalou pênalti para a equipe mandante, convertido por Vegetti.

- É na mão. Deixa só eu terminar de checar com calma. (...) A bola vem de lá, e ele domina com a mão. Wilton, recomendo revisão para possível penal - afirma o árbitro de vídeo.

TOQUE DE MAICON NA ÁREA

Na segunda etapa, Wilton assinalou pênalti após um suposto toque no braço do zagueiro Maicon dentro da área. Depois de revisar o lance no monitor, o árbitro reverteu a marcação e assinalou escanteio para o Leão do Pici.

Após empate em três a três no tempo normal, o Vasco eliminou o Fortaleza nos pênaltis e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Vasco eliminou o Fortaleza nos pênaltis em partida marcada por revisões no VAR (Thiago Ribeiro/AGIF)