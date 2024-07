Quantos gols Messi marcou em todas as participações na Copa América?

Lionel Messi em ação pela Argentina na Copa América. (Foto: AFP)







Publicada em 09/07/2024

Lionel Messi é uma entidade na história do futebol argentino. Craque nacional há decadas, o lendário camisa dez segue sendo uma das esperanças do time de Lionel Scaloni na atual campanha da Copa América. Nesta terça-feira (9), a Argentina encara o Canadá pela semifinal do torneio.

Em branco nesta edição, Messi ainda tem chances de assumir a artilharia histórica da Copa América. O atacante soma 13 gols em sete participações noi torneio ao longo da carreira, quatro a menos que Norberto Méndez (Argentina) e Zizinho (Brasil), que lideram o quesito.

Além disso, Messi é referência pelos passes para gol distribuídos no torneio: são 18 ao todo.

Números gerais de Messi na Copa América

7 edições dispuatadas (2007-2024)

1 título

37 jogos

23 vitórias

11 empates

3 derrotas

13 gols

18 assistências

3145 minutos jogados

Em números brutos, a melhor participação de Messi em uma edição de Copa América foi em 2016, quando a competição completou 100 anos de história. Ao todo, foram cinco gols e quatro assistências. Entretanto, o craque ficou marcado pelo vice-campeonato e o pênalti perdido na decisão contra o Chile.

Na edição atual, Messi ainda não balançou as redes, mas já distribuiu uma assistência em três jogos disputados com a Albiceleste. Se passar pelo Canadá, a Argentina enfrentará o vencedor entre Colômbia e Uruguai, do outro lado da chave.