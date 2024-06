Assistentes caiu ao final do primeiro tempo entre Peru e Canadá (Foto: Jaime Squire/Getty Images North America/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 22:14 • Kansas City (EUA) • Atualizada em 26/06/2024 - 00:28

A vitória do Canadá sobre o Peru também ficou marcada por uma cena chocante durante a partida. O auxiliar Humberto Panjoj, da Guatemala, passou mal no final do primeiro tempo e foi acudido pelo goleiro canadense, Crépeau.

O bandeirinha recebeu atendimento médico e, em seguida, levantou depois de alguns minutos. O assistentes passou mal em razão do calor. Os termômetros do Children's Mercy Park marcaram 37°.

Mesmo levantando, o auxiliar foi retirado de campo e substituído. O bandeirinha foi para um hospital passar por exames. A partida entre Peru e Canadá chegou a ficar seis minutos paralisada.

O Canadá venceu o Peru por 1 a 0 e assumiu a segunda colocação do Grupo A da Copa América. Os canadenses decidem a vaga para as finais no sábado (29).