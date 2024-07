Messi se lesiona, pede substituição da Argentina e chora na final da Copa América

Lionel Messi foi substituído na Argentina na final da Copa América por conta de lesão (Buda Mendes/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 00:02 • Miami (EUA)

Na decisão da Copa América entre Argentina e Colômbia, Lionel Messi pediu substituição aos 20 minutos do segundo tempo por conta de uma lesão. O camisa 10 tropeçou na tentativa de marcar Mojica e sentiu uma lesão muscular.

No primeiro tempo, o craque já havia preocupado os torcedores por conta de um lance envolvendo Santiago Arias. Em uma dividida, o meia-atacante ficou caído no gramado por alguns minutos, mas voltou a campo mancando.

Ao ser substituído, Messi arremessou sua chuteira no gramado e começou a chorar copiosamente no banco de reservas. No estádio, os fãs do jogador começaram a entoar o nome do camisa 10 em demonstração de apoio.

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni optou pela entrada de Nico González no lugar de seu principal astro. Messi encerra a Copa América com apenas um gol marcado na semifinal do torneio diante do Canadá.