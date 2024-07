Jogador Ronald Araújo, do Uruguai, em confusão nas arquibancadas com torcedores da Colômbia, após semifinal da Copa América. (Foto:JUAN MABROMATA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro

As cenas de confusão generalizadas que tomou conta após a partida entre Uruguai e Colômbia pela semifinal da Copa América 2024 fizeram com que a Conmebol precisasse tomar alguma atitude. A entidade anunciou nesta quinta-feira (11) que abriu um procedimento disciplinar para investigar a briga que envolveu jogadores.

Em comunicado, a Confederação Sul-Americana de Futebol prometeu agir rápido para encontrar os principais culpados pelo alvoroço que surgiu após o apito final da partida, desde conflito entre os atletas em campo até trocas de socos entre jogadores e torcedores nas arquibancadas do estádio.

– Diante dos atos de violência ocorridos ao término da partida entre as seleções de Uruguai e Colômbia, a Unidade Disciplinar da Conmebol decidiu abrir um processo para esclarecer a sequência de fatos e as responsabilidades dos envolvidos. - comunicou a Conmebol em nota oficial.

Logo após a classifiação da Colômbia no Bank of America Stadium, em Charlotte, houve uma grande discussão entre jogadores de Uruguai e Colômbia que começou em campo, com reclamaçãos à arbitragem. As cenas lamentáveis se estenderam para as arquibancadas, com mais de 70 mil pessoas no estádio. O atacante Darwin Nunez, zagueiro Ronald Araújo e outros jogadores entraram em conflito com torcedores. Veja vídeo:

– Na véspera da final de nossa Copa América, queremos ratificar e advertir que não será tolerada nenhuma ação que manche uma festa mundial do futebol, na qual estão envolvidos os protagonistas e a torcida presente em um estádio que abrigará uma final vista por centenas de milhares de espectadores ao redor do mundo. - apontou a entendidade.

– É inadmissível que um fato como o ocorrido de quarta-feira converta a paixão pelo esporte em violência. Por isso, não será tolerada nenhuma atitude que transgrida a competição esportiva e o espetáculo mais lindo do mundo, que pertence a todas as famílias. - completou.

Confusão generalizada após a partida entre Uruguai e Colômbia pela Copa América 2024. (Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images via AFP)

Com o ocorrido, 11 jogadores foram denunciados pela balbúrdia: Darwin Nuñez, José María Giménez, Santiago Mele, Matías Viña, Mathías Oliveira, Facundo Pellistri, Ronald Araujo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur e Sebastián Cáceres.

Os atletas podem ser punidos com multas e suspensão, e a sanção pode sair ainda nesta sexta-feira (12). A Federação Uruguaia aponta legítima defesa e alega pouca segurança para os torcedores nas arquibancadas. Os jogadores uruguaios se envolveram na briga para defender seus familiares.