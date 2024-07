Argentina e Colômbia disputam a decisão da Copa América 2024 (Foto: Eduardo Munoz/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 21:05 • Miami (EUA)

A Conmebol informou que o início da partida entre Argentina e Colômbia, pela final da Copa América 2024, será adiado. O duelo estava previsto para começar às 21h, mas uma confusão nos arredores do estádio adiou a decisão em 30 minutos.

Com isso, a bola vai rolar no Hard Rock Stadium, em Miami, a partir das 21h30. Antes do jogo, alguns torcedores sem ingresso tentaram invadir o palco da decisão, e os portões do estádio precisaram ser fechados por aproximadamente meia hora. A polícia foi acionada para conter o grupo, e alguns invasores foram presos.

A confusão teve inicio durante a abertura do Hard Rock Stadium. Com as grandes filas fora do estádio, torcedores começaram a perder a paciência no entorno da arena. Assim, algumas pessoas aproveitaram a situação para invadir o local.

Veja comunicado da Conmebol

Informamos que as pessoas que não possuem ingressos não poderão entrar no estádio. Somente aqueles que tiverem ingressos adquiridos poderão entrar assim que os acessos forem reabertos. Informamos que a partida será adiada por 30 minutos, começando às 20:30 hora local.

Argentina e Colômbia se enfrentam na final da Copa América (Foto: Juan Mabromata/AFP)