Cirurgia que antecipou aposentadoria de Guga não é mais recomendada

A evolução da medicina esportiva transformou a abordagem das lesões no quadril ao longo das últimas décadas. Procedimentos que antes eram considerados padrão para tratar dores articulares não são mais recomendados, como no caso da cirurgia realizada no ex-tenista Gustavo Kuerten, o Guga, que antecipou sua aposentadoria.

Guga parou de jogar tênis em 2008, aos 31 anos, após enfrentar sucessivos problemas no quadril. O tenista brasileiro passou por três cirurgias, sendo a primeira em 2002, que incluía a retirada do labrum, uma cartilagem essencial para a estabilidade da articulação.

Pouco tempo depois, descobriu-se que a retirada dessa estrutura comprometia ainda mais a articulação e que a solução mais eficaz seria sua preservação e reparação, acompanhada do tratamento de calos ósseos, o verdadeiro fator gerador da dor.

Se os avanços na medicina esportiva tivessem ocorrido antes, Kuerten poderia ter tido uma recuperação mais eficaz e talvez prolongado sua carreira.

Há opções mais conservadoras para cirurgia como a de Guga

Atualmente, os tratamentos para lesões no quadril são mais conservadores, priorizando a preservação das estruturas articulares e elevando as chances de retorno de atletas ao esporte em alto rendimento.

Um exemplo recente de tratamento mais moderno é o caso do britânico Andy Murray, que também enfrentou problemas no quadril, mas passou por um procedimento mais conservador antes de recorrer à cirurgia.

Diferente de Kuerten, Murray recebeu um diagnóstico precoce e teve acesso a técnicas mais avançadas, o que aumenta suas chances de retorno ao alto rendimento.

Além dos avanços cirúrgicos, a prevenção de lesões se tornou uma das maiores preocupações no esporte. Especialistas alertam para a intensidade física exigida dos atletas, especialmente no tênis.

Jogos que ultrapassam quatro horas em torneios do Grand Slam podem comprometer a longevidade dos competidores. Com isso, a discussão sobre a necessidade de reduzir a duração e o desgaste das partidas vem ganhando espaço no circuito profissional.