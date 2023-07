E tivemos uma classificação agitada. No Q1 vimos uma improvável liderança de Guanyu Zhou e sua Alfa Romeu, Ricciardo passando para o Q2 e seu companheiro Yuki Tsunoda não, e George Russel ficando pelo caminho. O inglês ficou furioso e reclamou muito do descumprimento do acordo de cavalheiros segundo o qual não se ultrapassa quando os pilotos estão em aquecimento para volta rápida. Ao final do Q1 todo mundo passou por ele, que acabou não se qualificando para o Q2. Afinal, na F1 quem dá sopa para malandro é carcereiro.