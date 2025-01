Saiba quem é Vasco Matos, técnico alvo do Botafogo

O Botafogo segue em busca de um treinador para 2025, e agora, tem um alvo definido para iniciar as negociações. O nome da vez é Vasco Matos, treinador do Santa Clara, de Portugal. Apesar de ainda não ter feito uma proposta oficial, John Textor planeja conversar com o técnico nos próximos dias. A informação foi primeiramente dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Matos é sensação em Portugual e vem chamando a atenção de diversos clubes, inclusive da Premier League. Mesmo sendo um jovem treinador e com poucos trabalhos na carreira, o português de 44 anos tem feito uma ótimo campanha com o Santa Clara nesta temporada. Atualmente, a equipe é a quinta colocada, com 31 pontos, nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O comandante só treinou três clubes na carreira: Vilafranquense, Alverca e Santa Clara, além de já ter sido auxiliar técnico do Casa Pia.

Em 2023, Vasco assumiu o Santa Clara, enquanto disputava a Série B, e fez o seu trabalho de maior destaque. Liderou o clube de volta à elite do futebol português, com 73 pontos conquistados, invencibilidade fora de casa e tendo a defesa menos vazada da Europa, com apenas 19 gols sofridos.

Como joga?

Seu esquema preferido é o 3-4-3, e preza por uma organização tática e solidez defensiva. Construindo boas defesas, o treinador elabora estratégias para chegar ao campo ofenseivo, priorizando transições rápidas e eficientes. Seu foco não é apenas proteger o resultado, mas também fazê-lo com inteligência e precisão.

