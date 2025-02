Escalações Santos x Noroeste: Peixe definido com novidades no banco

O Santos encara o Noroeste pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista, às 19h15, na Vila Belmiro.

O Alvinegro tem duas novidades na lista de relacionados: Gabriel Veron e Juninho, filho do ex-jogador Robinho.

O jovem foi inscrito na relação B do Peixe, que inclui jogadores formados nas categorias de base, nascidos até 2004 e que tenham pelo menos um ano de vínculo com o clube.

Já Gabriel Veron, foi uma das novidades da janela de transferências desta temporada. Revelado pelo Palmeiras, tem passagens pelo Porto e o Cruzeiro.

O técnico português também poderá contar com o zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão diante do Água Santa.

O Peixe é o primeiro colocado do Grupo B com 12 pontos, um a mais do que o Guarani, a Portuguesa e o Bragantino.

O Noroeste está sem vencer há nove partidas; tem apenas uma vitória na competição.

A trajetória de Juninho no Santos:

Ainda em 2024, Juninho assinou contrato profissional com o Santos válido até abril de 2027, com multa rescisória fixada em 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões). Um dos principais destaques do sub-17, o atacante conquistou o Campeonato Paulista da categoria.

O bom desempenho garantiu vaga no elenco que disputou a atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Na competição, disputou duas partidas e contribuiu com um gol. Já o Santos foi eliminado pela Ferroviária nos pênaltis, por 6 a 5, na terceira fase.

Escalações de Santos x Noroeste:

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho.

NOROESTE (Técnico: Alan Aal)

Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon Jesus; Jonatas Paulista, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes, Pedro Felipe e Carlão.